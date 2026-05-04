الصحة العالمية: وفاة ثلاثة أشخاص وإصابة ثلاثة آخرين بما يشتبه فى أنه فيروس هانتا على متن سفينة سياحية

أعلنت منظمة الصحة العالمية عن وفاة ثلاثة أشخاص وإصابة ثلاثة آخرين بما يشتبه فى أنه فيروس هانتا على متن سفينة سياحية في المحيط الأطلسي .

وفي تصريح لوكالة أسوشيتد برس (أ ب)، ذكرت منظمة الصحة العالمية أن التحقيقات لا تزال جارية، مؤكدة تسجيل حالة إصابة واحدة على الأقل بـ "فيروس هانتـا.

وأفادت الوكالة التابعة للأمم المتحدة، أن أحد المرضى يرقد حاليا في العناية المركزة بأحد مستشفيات جنوب أفريقيا، مضيفة أنها تعمل مع السلطات لإجلاء مسافرين آخريْن من على متن السفينة تظهر عليهما أعراض المرض.

وأوضحت منظمة الصحة العالمية أن الإصابة بـ فيروس هانتا ترتبط عادة بالتعرض لفضلات أو بول القوارض المصابة.

ولم تكشف المنظمة عن اسم السفينة، إلا أن تقارير إعلامية في جنوب أفريقيا أفادت بأن تفشي المرض حدث على متن سفينة الرحلات البحرية "إم في هونديوس" أثناء إبحارها من الأرجنتين إلى الرأس الأخضر قبالة سواحل غرب أفريقيا.

من جانبه، حدد موقع "مارين ترافيك" العالمي المتخصص في تتبع الشحن السفينة بأنها سفينة رحلات ركاب ترفع علم هولندا، مشيرا إلى أنها رست في برايا، عاصمة الرأس الأخضر، ليلة الأحد.