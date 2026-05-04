مبابي يثير القلق في ريال مدريد قبل الكلاسيكو

أفادت تقارير صحفية إسبانية بوجود حالة من الاستياء داخل غرفة ملابس ريال مدريد بسبب تصرفات النجم الفرنسي كيليان مبابي، عقب تكرار سفره خارج إسبانيا في توقيت حاسم من الموسم.

وذكرت صحيفة “إلموندو” أن بعض اللاعبين استغربوا تحركات مبابي، رغم تأكيده جاهزيته للمشاركة في الكلاسيكو أمام برشلونة، خاصة بعد ظهوره مؤخرًا في إيطاليا خلال فترة الإعداد للمباراة.

في المقابل، دافعت إدارة ريال مدريد عن اللاعب، مؤكدة منحه حرية استغلال فترات الراحة، كما أوضحت أن رحلته السابقة إلى باريس جاءت لأسباب علاجية. ومع ذلك، لا تزال بعض الأصوات داخل الفريق ترى أن المرحلة الحالية تتطلب تركيزًا أكبر قبل المواجهة المرتقبة.