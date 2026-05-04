أشرف زكي ناعيا هاني شاكر: يوم حزين علينا وفقدنا قيمة فنية عربية

نعى الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، الفنان الراحل هاني شاكر الذي وافته المنية أمس الأحد، قائلًا: «نحن في يوم حزين جدًا جدًا».

وأضاف خلال مداخلة هاتفية على برنامج «كلمة أخيرة»، المذاع عبر قناة «on e»، الأحد، أن هاني شاكر لم يكن مجرد فنان، متابعًا: «كان أخويا وصديقي وحبيبي وبيننا ذكريات على المستوى العام وعلى المستوى النقابي وعلى المستوى الفني».

واستكمل: «أنا عمري ما سمعت إن في حد زعلان منه دائمًا كان عنده طاقة إيجابية وفرحان بالناس وبيحب الناس، ولما كنت أكلمه كان يقعد يضحك ويقعد يهزر».

وأشار إلى أن الفنان الراحل، كان أحد رموز العمل النقابي، معبرًا عن سعادته بالعمل معه أثناء تويله منصب نقيب المهن الموسيقية سابقًا.

ونوّه بأن الفنان الراحل كان قيمة عربية، مستشهدًا بزيارتهما لعدد من الدول العربية، رصد فيها جمهوره ومحبيه.

وتوفي المطرب هاني شاكر، عن عمر 74 عاما، في العاصمة الفرنسية باريس، وذلك بعد أسابيع من سفره إلى هناك لتلقي العلاج عقب تدهور حالته الصحية إثر نزيف حاد بسبب مشكلة قديمة في القولون، ومن بعدها انتكست حالته الصحية نتيجة إصابته بفشل تنفسي.

وأعلنت نقابة المهن الموسيقية، تشييع جثمان هاني شاكر يوم الأربعاء في مسجد الشرطة بالشيخ زايد عقب صلاة الظهر، كما يقام العزاء يوم الخميس في نفس المسجد.