نعى الموسيقار هاني شنودة الفنان الراحل هاني شاكر، قائلًا: «أعزي الشعب المصري بل الشعب العربي كله وكل من ينطق باللغة العربية».

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «كلمة أخيرة»، عبر قناة «on»، الأحد، أن الفنان الراحل تجاوز كونه أميرًا للغناء العربي إلى منصب أمير القلوب.

وتابع: «عمري ما سمعت إن هو على خلاف مع حد، وإذا كان على خلاف بيتحل بمنتهى السلمية والبساطة».

وعبّر عن ندمه لعدم عمله مع الفنان الراحل، قائلًا: «الحاجة الوحيدة اللي ندمت عليها إن أنا انشغلت عنه كان لازم أقدم له لحن أو اثنين.. ليس كل ما يتمنى المرء يدركه».



وتوفي المطرب هاني شاكر، عن عمر 74 عاما، في العاصمة الفرنسية باريس، وذلك بعد أسابيع من سفره إلى هناك لتلقي العلاج عقب تدهور حالته الصحية إثر نزيف حاد بسبب مشكلة قديمة في القولون، ومن بعدها انتكست حالته الصحية نتيجة إصابته بفشل تنفسي.

وأعلنت نقابة المهن الموسيقية، تشييع جثمان هاني شاكر يوم الأربعاء في مسجد الشرطة بالشيخ زايد عقب صلاة الظهر، كما يقام العزاء يوم الخميس في نفس المسجد.