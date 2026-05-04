أخمدت قوات الحماية المدنية في الإسكندرية، الأحد، حريقا نشب في شقة سكنية، بعزبة رجب الطويل مع تقاطع عبدالمنعم، باللبان، دون وقوع إصابات أو خسائر بشرية.

وتلقت مديرية أمن الإسكندرية إخطارًا من قسم شرطة اللبان، يفيد بورود إشارة من شرطة النجدة، حول بلاغ من الأهالي بنشوب حريق في نطاق دائرة القسم.

ووفقًا لمصدر أمني، فإنه وبانتقال الشرطة، ترافقها سيارات الإطفاء والإسعاف إلى محل البلاغ، تبين نشوب الحريق في الشقة، وأسفر عن حدوث تلفيات مادية كبيرة بها.

ووفقًا لمصدر أمني، فقد كشفت المعاينة الأولية أن الحريق اندلع داخل شقة بالطابق الأول، وتم إنقاذ سيدة وابنتها من الشقة، بدون إصابات.

تم اخماد الحريق قبل امتداده إلى المنطقة المجاورة، وجارٍ رفع آثار الحريق للوقوف على أسبابه، وتحرر محضر بالواقعة، وجارٍ العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.