أكسيوس: البحرية الأمريكية ستوفر معلومات عن ممرات آمنة للناقلات في هرمز

أفاد موقع أكسيوس نقلا عن مسؤولين، بأن البحرية الأمريكية ستنشر سفنها قرب مضيق هرمز لمنع هجمات إيرانية محتملة على السفن التجارية، مع توفير معلومات عن ممرات آمنة خالية من الألغام.



يأتي ذلك، بعدما أعلن الرئيس ترامب عن "مشروع الحرية" لمرافقة السفن العالقة في المضيق، محذرا إيران من الاقتراب، وسط استخدام البحرية الأمريكية لمسيرات سطحية وتحت الماء لتطهير الألغام الإيرانية. ونقل أكسيوس عن مسؤول أمريكي اكتشاف نشر إيران ألغاما إضافية في المضيق، مما دفع البحرية إلى تتبع وتدمير قوارب إيرانية مشتبهة.

وقال ترامب إن بلاده ستطلق، يوم الاثنين، جهودا لتوجيه السفن العالقة في مضيق هرمز، دون تقديم تفاصيل حول ما قد يكون عملية واسعة لمساعدة مئات السفن ونحو 20 ألف بحار.

وقال ترامب في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي يوم الأحد إن دولا "محايدة وبريئة" تأثرت بالحرب مع إيران، مضيفا: "لقد أبلغنا هذه الدول أننا سنوجه سفنها بأمان للخروج من هذه الممرات المائية المقيدة، حتى تتمكن من مواصلة أعمالها بحرية وكفاءة".

وأضاف أن "مشروع الحرية" سيبدأ صباح يوم الاثنين في الشرق الأوسط، مشيرا إلى أن ممثليه يجرون محادثات مع إيران قد تؤدي إلى نتائج "إيجابية للغاية للجميع".