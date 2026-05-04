باسم مرسي: الدوري في ميت عقبة

أعرب باسم مرسي عن ثقته في قدرة نادي الزمالك على التتويج بلقب الدوري المصري هذا الموسم، مشيرًا إلى أن الفريق قدّم أداءً قويًا وتفوق على التوقعات التي وضعته خارج المنافسة.

وقال اللاعب في تصريحات تلفزيونية: "الدوري في ميت عقبة..واللاعبين فرضوا احترامهم على الجميع سواء فازوا باللقب أم لا"

وأكد أن لاعبي الزمالك فرضوا احترامهم، وأن حظوظهم لا تزال قائمة، خاصة مع امتلاكهم زمام الأمور مقارنة بمنافسيهم مثل النادي الأهلي وبيراميدز، مشيدًا بدعم الجماهير الذي وصفه بالعامل الحاسم.

وفي المقابل، حمّل مرسي الجهاز الفني بقيادة معتمد جمال مسؤولية الخسارة أمام الأهلي، معتبرًا أن التحضير للمباراة لم يكن كافيًا، رغم إشادته بالموسم الجيد للفريق بشكل عام، مع لفت الانتباه إلى تراجع مستوى بعض اللاعبين خلال اللقاء.