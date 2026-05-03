العربية: إيران تخلت عن شرط خروج أمريكا من المنطقة ووافقت على فتح مضيق هرمز

قالت مصادر لقناة العربية، اليوم الأحد، إن إيران وافقت على فتح مضيق هرمز تدريجيا مقابل رفع الحصار.

وأضافت المصادر، أن إيران تخلت في مقترحها عن شرط خروج أمريكا من المنطقة، وعدلت عرضها واكتفت بالمطالبة بإنهاء الحشد الأمريكي في محيطها.

وأشارت إلى أن إيران ركزت في عرضها على عدم استهدافها مجددا بضمانات دولية، موضحة أن طهران تطلب دورا صينيا وروسيا لضمان أي اتفاق.

وفي وقت سابق، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه أُبلغ بالخطوط العريضة لاتفاق مع إيران لكنه ينتظر الصياغة الدقيقة، محذرًا في الوقت ذاته من أن خيار استئناف الهجمات على الجمهورية الإسلامية لا يزال واردًا.

وقدمت طهران إلى الولايات المتحدة، عبر باكستان، مقترحًا من 14 بندًا ردًا على العرض الأمريكي المؤلف من 9 بنود، يتضمن خريطة طريق ملموسة لإنهاء الحرب.

وذكرت وكالة "فارس"، أن المقترح الإيراني يتضمن الخطوط الحمراء لطهران، ويطرح خارطة طريق لوقف الحرب.