قالت المديرية العامة لسلامة السواحل في تركيا، مساء الأحد، إن حركة السفن في مضيق البوسفور توقفت في كلا الاتجاهين بصفة مؤقتة بسبب عطل في محرك سفينة شحن.

وأفادت المديرية العامة، في بيان، بأن سفينة الشحن الجافة "زالترون" التي يبلغ طولها 185 مترا والتي كانت تبحر من مصر إلى روسيا، تعرضت لعطل في المحرك قبالة كوروتشيشمه، وفق شبكة روسيا اليوم.

وأشارت إلى إرسال قوارب القطر "Rescue-3" و"Rescue-5" و"Rescue-9" على الفور إلى موقع سفينة الشحن الجاف لقطرها وتسيير حركة الملاحة.

ونشرت المديرية العامة مقطع فيديو وثق عملية قطر سفينة الشحن الجافة.