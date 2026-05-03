هيئة بريطانية: زوارق صغيرة تهاجم سفينة قرب إيران

أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، تلقيها بلاغا عن واقعة على بعد 11 ميلا بحريا غرب مدينة سيريك في إيران.

وقالت الهيئة في بيان، إن ربان سفينة شحن متجهة شمالا أبلغ عن تعرضها لهجوم من عدة زوارق صغيرة، بحسب وكالة رويترز.

وأضافت الهيئة البريطانية، أن جميع أفراد الطاقم بخير، مشيرة إلى أن لا أنباء عن أية آثار بيئية.

وكانت القيادة المركزية الأمريكية أعلنت في وقت سابق، أن قواتها حولت مسار 49 سفينة منذ أن بدأ الحصار على إيران.

وقالت القيادة إنها استطاعت تأمين حدود الملاحة في الممرات المائية الحيوية، مشيرة إلى أهمية هذه الإجراءات في ضمان سلامة التجارة البحرية العالمية.