إطلاق القمر الاصطناعي الهندي دريشتي على متن صاروخ سبيس إكس

انطلق اليوم الأحد القمر الاصطناعي دريشتي، التابع لشركة جالاكس آي الناشئة لتقنيات الفضاء ومقرها بنجالورو في جنوب الهند، على متن صاروخ فالكون 9 التابع لشركة سبيس إكس من ولاية كاليفورنيا.

وأفادت شبكة "إن دي تي في " الأخبارية الهندية بأن دريشتي يعد أول قمر اصطناعي في العالم يعمل بتقنية "أوبتو سار"، والتي تدمج بين المستشعرات الكهروضوئية ورادار الفتحة الاصطناعية، ضمن منصة تشغيلية واحدة، وفقا لما أعلنته شركة جالاكسي أي.

وبينما تلتقط المستشعرات الكهروضوئية صورا عالية الدقة خلال ضوء النهار والسماء الصافية، توفر مستشعرات الرادار صورا في جميع الأوقات وظروف الطقس المختلفة باستخدام نبضات الرادار.

وفي بيان له، قال المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة جالاكس آي، سويانش سينج،: "مع نجاح وصول القمر الاصطناعي إلى مداره، ينصب تركيزنا المباشر الآن على استكمال عملية التشغيل التجريبي. وخلال هذه المرحلة، نلمس بالفعل اهتماماً عالمياً كبيراً بمجموعات البيانات المتميزة التي توفرها تقنية أوبتو سار الخاصة بنا".

وأوضحت الشركة أن القمر الاصطناعي سيساعد في معالجة القيود الطويلة الأمد للأنظمة التقليدية، وسيمكن من الحصول على بيانات أكثر موثوقية واستمرارية عبر مختلف الظروف البيئية.

وباعتباره قمرا اصطناعيا لمراقبة الأرض "مزدوج الاستخدام"، ستدعم المهمة تطبيقات في مجالات الدفاع، والزراعة، وإدارة الكوارث، والمراقبة البحرية، وتخطيط البنية التحتية.

ويأتي هذا الإطلاق بعد خمس سنوات من البحث والتطوير المحلي، واختبارات بيئية مكثفة والتحقق من أداء المهمة.