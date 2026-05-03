الهند: إصابة 28 شخصا إثر انقلاب حافلة في كانجرا بولاية هيماشال براديش

أفادت الشرطة الهندية بإصابة 28 شخصا على الأقل بجروح جراء انقلاب حافلة خاصة بعد أن تعرض السائق لآلام مفاجئة في الصدر وفقد السيطرة على الحافلة في منطقة كانجرا بولاية هيماشال براديش الهندية، اليوم الأحد.

وكان السائق من بين المصابين. ووقع الحادث حوالي الساعة 11 صباحا، بالتوقيت المحلي، على الطريق السريع الوطني باثانكوت – ماندي في منطقة نوربور، أثناء توجه الحافلة من شامبا إلى أونا، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الهندية "برس تراست أوف إنديا."

ووفقا لمعلومات أولية، تعرض السائق لآلام مفاجئة في الصدر، مما أفقده السيطرة على الحافلة. وسارع السكان المحليون إلى موقع الحادث وساعدوا في إنقاذ المصابين.