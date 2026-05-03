جلبت بداية شهر مايو، درجات حرارة غير معتادة على طرفي أوروبا، إذ سُجل تساقط للثلوج في اليونان في وقت شهدت فيه ألمانيا أجواء منعشة معتدلة.

وقال خبراء الأرصاد الجوية في وسائل الإعلام اليونانية، اليوم الأحد، إن "غزوا لموجة من الهواء البارد" يتسبب في ظروف طقس شتوية في العديد من أنحاء البلاد، بدلا من درجات الحرارة الربيعية المعتادة في هذا الوقت من العام.

وقالت خبيرة الأرصاد الجوية أناستاسيا تيراسكي، في حديث للإذاعة اليونانية، إن الأمطار الغزيرة والرياح العاصفة – لاسيما في منطقة بحر إيجه، مع هبات رياح وصلت سرعتها إلى 88 كيلومترا في الساعة – قد تسببت في أبرد بداية لشهر مايو منذ عقود.

وأفاد مراسلون، بتساقط الثلوج على الجبال المحيطة بأثينا، وعلى شبه جزيرة بيلوبونيز، وعلى جزيرة كريت أيضا، إلى جانب تساقط البرد على بعض المناطق.

وفاجأت درجات الحرارة المنخفضة العديد من السائحين، حيث كانوا يتوقعون طقسا صيفيا مبكرا.

وقال سائح نرويجي، في مقابلة مع قناة تلفزيونية يونانية: "الجو أبرد بكثير من بلادنا".