مقتل 3 في غارات روسية على أوكرانيا

أفادت السلطات الأوكرانية، اليوم الأحد، بمقتل وإصابة العديد من الأشخاص في أوكرانيا إثر غارات شنتها روسيا ردا على هجمات بطائرات مسيّرة شنتها كييف على ميناء نفط يقع على ساحل بحر البلطيق الروسي.

وأعلن مكتب المدعي العام الإقليمي مقتل شخصين وإصابة 5 آخرين، في مدينة أوديسا الأوكرانية الساحلية الواقعة على البحر الأسود، إثر هجمات ليلية.

كما وردت أنباء عن استهداف طائرات مسيّرة روسية بنية تحتية بالميناء ومبان سكنية.

جدير بالذكر أن أوديسا يتم استهدافها مرارا بطائرات مسيّرة وصواريخ روسية خلال الحرب المستمرة منذ أكثر من أربعة أعوام، بوصفها ميناء رئيسيا يقع بالقرب من خط المواجهة.

وفي وقت سابق من الأسبوع الجاري، أسفر هجوم كبير بطائرة مسيّرة عن إصابة أكثر من 12 شخصا في المدينة.

أما في ميكولايف، وهي مدينة أخرى تقع على البحر الأسود، أُصيب خمسة أشخاص في غارة صاروخية. وقال حاكم المنطقة إن هناك عددا من المنازل المنفصلة التي تضررت من جراء الهجوم الذي وقع فجر اليوم.

وإلى الشرق، تم مجددا استهداف مدينة خيرسون الواقعة على خط المواجهة، بمسيّرات روسية. وتم قصف سيارة خاصة وسيارة إسعاف في الساعات الأولى من الصباح.

وأفاد مكتب المدعي العام بمقتل رجل وإصابة خمسة آخرين.