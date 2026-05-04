الزراعة تصدر 940 ترخيص تشغيل لكل أنشطة ومشروعات الإنتاج الحيواني والداجني خلال أبريل

434 تسجيلة لمخاليط الأعلاف وإضافاتها و211 مليون جنيه تمويل جديد للبتلو

كشفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، عن إصدار 940 ترخيص تشغيل ما بين تجديد وأول مرة لكل أنشطة ومشروعات الثروة الحيوانية والعلفية والداجنة ومراكز تجميع الألبان، خلال شهر أبريل الماضي، وفقًا لتقرير تلقاه علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، من الدكتور طارق سليمان، رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، حول أبرز أنشطة القطاع خلال الشهر ذاته.

وقال الدكتور طارق سليمان، رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، إن ذلك يأتي في ضوء توجيهات السيد الأستاذ علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة، بتذليل كل العقبات مع الالتزام بالضوابط والمعايير، ضمن جهود الدولة لتيسير إجراءات تراخيص تشغيل أنشطة ومشروعات الثروة الحيوانية والداجنة والعلفية، مع الالتزام بكل معايير الأمن والأمان الحيوي، وتسهيل تسجيل مخاليط الأعلاف طبقًا للضوابط والمعايير القياسية، مع تقديم كل أوجه الدعم للوصول لأفضل معدلات أداء، والعمل على تشجيع التصدير وزيادة الصادرات.

وأشار رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، إلى أنه خلال شهر أبريل الماضي أصدر 940 ترخيص تشغيل ما بين تجديد وأول مرة لكل أنشطة ومشروعات الثروة الحيوانية والعلفية والداجنة ومراكز تجميع الألبان، من بينها 178 تصريح مزاولة نشاط تربية ماشية للمربي الصغير، مع الالتزام بكل ضوابط واشتراطات الأمن والأمان الحيوي داخل وحول تلك الأنشطة والمشروعات، بمشاركة الهيئة العامة للخدمات البيطرية.

وأضاف سليمان، أنه خلال شهر أبريل الحالي اعتمد صرف مبلغ 211 مليونا و320 ألف جنيه لعدد 151 مستفيدا لتربية وتسمين عدد 3022 رأس ماشية ضمن المشروع القومي للبتلو، ليصبح إجمالي التمويل حتى تاريخه أكثر من 10 مليارات و562 مليون جنيه، استفاد منها نحو 45 ألفا و686 مستفيدا من صغار المربين وشباب الخريجين والسيدات في قرى مبادرة فخامة الرئيس "حياة كريمة" لتنمية الريف المصري، وإجمالي الرؤوس الممولة يزيد عن 529 ألفا و781 ألف رأس ماشية.

وأوضح أنه تمت الموافقة على تسجيل 434 تسجيلة لمخاليط الأعلاف وإضافاتها ومركزاتها، منهم 238 تسجيلة محلية و196 تسجيلة مستوردة، وفقًا للمعايير والضوابط العلمية والمواصفات القياسية، وذلك بالاشتراك مع المركز الإقليمي للأغذية والأعلاف، ومعهد بحوث الإنتاج الحيواني، فضلًا عن إصدار 152 موافقة فنية لإقامة مشروعات ثروة حيوانية وداجنة جديدة طبقًا لمعايير واشتراطات البعد الوقائي والأمان الحيوي في الظهير الصحراوي.

وكشف عن تقديم الدعم الفني وإجراء تجارب التجانس، بمشاركة المركز الإقليمي للأغذية والأعلاف ومديريات الزراعة المختصة، على 34 مصنع أعلاف بعدد 81 وحدة خط إنتاج أعلاف (دواجن - مواشي - أسماك) في عدد من المحافظات، تمهيدًا لإصدار تراخيص تشغيل إنتاج أعلاف مطابقة للمواصفات القياسية تحقق أعلى معدلات أداء سواء للدواجن أو للمواشي أو للأسماك.

وأكد مواصلة طرح كميات من بيض المائدة والدجاج المجمدة بمشاركة الصندوق المركزي لتنمية الثروة الحيوانية بالأراضي المستصلحة، من خلال المشاركة في المعارض التي تنظمها الوزارة، وعدد 5 منافذ تسويقية متحركة، بأسعار أقل من مثيلاتها في الأسواق بنسبة تخفيض تتراوح من (20 - 25%).

وأشار سليمان، إلى الموافقة على تصدير أعلاف أسماك وإضافات أعلاف ومصنعات دواجن ودواجن مجمدة (سمان - بط - حمام - رومي) إلى بعض الدول العربية والأجنبية.