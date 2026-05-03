الخارجية السورية: الوزير الشيباني بحث مع عبدالعاطي توسيع آفاق التعاون مع مصر

قالت وزارة الخارجية السورية أسعد الشيباني التقى في القاهرة، بالدكتور بدر عبدالعاطي وزير الخارجية.

وأضافت في بيان، أن الجانبين بحثا خلال اللقاء سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، وتوسيع آفاق التعاون في القضايا والملفات ذات الاهتمام المشترك.

ولفتت إلى أن اللقاء ناقش آخر المستجدات والتطورات على الساحتين الإقليمية والدولية.

وسبق أن قالت وزارة الخارجية المصرية إن الوزير الدكتور بدر عبدالعاطي، التقى الشيباني، في إطار زيارة ثنائية إلى القاهرة.

وعقد الوزيران جلسة مباحثات موسعة، بمشاركة المهندس خالد هاشم وزير الصناعة، ومحمد نضال الشعار وزير الاقتصاد والصناعة السوري، تناولت سبل تعزيز مسار العلاقات الثنائية وتنسيق المواقف إزاء التطورات الإقليمية الراهنة.

وصرح السفير تميم خلاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، في بيان، أن عبدالعاطي، أكد خلال المباحثات عمق الروابط التاريخية والشعبية والثقافية التي تجمع مصر وسوريا، مشيرًا إلى أن هذا الرصيد المشترك يجسد تلاقي إرادة الشعبين الشقيقين عبر التاريخ.

وأوضح وزير الخارجية أن موقف مصر تجاه الأزمة السورية استند منذ اندلاعها إلى مبادئ واضحة تنطلق من الحرص الصادق على دعم الجهود الرامية لاستعادة الأمن والاستقرار، والحفاظ على وحدة سوريا وتماسك نسيجها الوطني.