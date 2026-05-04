 هيئة بحرية: إصابة ناقلة بمقذوفات مجهولة قبالة الفجيرة في الإمارات - بوابة الشروق
الإثنين 4 مايو 2026 6:03 ص القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع النجاح لمقترح دمج الأندية الاستثمارية مع الأندية الشعبية؟
النتـائـج تصويت

هيئة بحرية: إصابة ناقلة بمقذوفات مجهولة قبالة الفجيرة في الإمارات

رويترز
نشر في: الإثنين 4 مايو 2026 - 5:37 ص | آخر تحديث: الإثنين 4 مايو 2026 - 5:37 ص

ذكرت ​هيئة عمليات ‌التجارة البحرية البريطانية ​اليوم الاثنين ​أن ناقلة أفادت ⁠بتعرضها ​للإصابة بمقذوفات ​مجهولة في أثناء عبورها ​على ​بعد نحو 78 ‌ميلا ⁠بحريا شمالي مدينة الفجيرة في ​الإمارات.
وقالت ​الهيئة ⁠إن جميع ​أفراد ​الطاقم ⁠بخير.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك