هيئة بحرية: إصابة ناقلة بمقذوفات مجهولة قبالة الفجيرة في الإمارات

ذكرت ​هيئة عمليات ‌التجارة البحرية البريطانية ​اليوم الاثنين ​أن ناقلة أفادت ⁠بتعرضها ​للإصابة بمقذوفات ​مجهولة في أثناء عبورها ​على ​بعد نحو 78 ‌ميلا ⁠بحريا شمالي مدينة الفجيرة في ​الإمارات.

وقالت ​الهيئة ⁠إن جميع ​أفراد ​الطاقم ⁠بخير.