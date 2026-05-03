إيران تعتزم تحويل جامعة تعرضت للقصف إلى متحف حرب: شاهد على الاضطهاد

أعلنت السلطات الإيرانية، عزمها تحويل جامعة تعرضت للقصف، في مدينة أصفهان بوسط البلاد، إلى متحف حرب، لفضح تأثير الضربات الإسرائيلية الأمريكية على المرافق التعليمية.

وقال ظفر الله كلانتري رئيس جامعة أصفهان للتكنولوجيا، إنه سيتم الحفاظ على الموقع المدمر كمتحف حرب داخل الجامعة، ليكون شاهدا على الاضطهاد الذي عانته البلاد عبر التاريخ، وفق شبكة روسيا اليوم.

وأضاف أنه تم تخصيص أرض أخرى لتشييد مبنى جديد للجامعة.

وبحسب رئيس الجامعة، تناهز التقديرات الأولية للأضرار التي لحقت بمباني الجامعة ومعداتها 9.5 مليون يورو، وفق ما نقلته "فرانس برس".

وتعرضت جامعة أصفهان، وهي من أكبر الجامعات في إيران، لضربات أمريكية إسرائيلية في مارس، بعيد اندلاع الحرب في 28 فبراير 2026.

وبحسب السلطات، استهدفت الضربات أكثر من 30 جامعة في أنحاء إيران، بما في ذلك في العاصمة طهران، بالإضافة إلى مناطق سكنية وغيرها من البنى التحتية المدنية.

ودخل وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في 8 أبريل، لكن خطر استئناف العمليات العسكرية لا يزال قائما في ظل استمرار تعثر المفاوضات بين طهران وواشنطن لإنهاء الحرب.