تقرير سوري: اشتباكات بالأسلحة الثقيلة بين الأمن الداخلي والحرس الوطني في السويداء

شهدت المحاور الغربية لمدينة السويداء السورية، اشتباكات عنيفة بين قوى الأمن الداخلي وميليشيا "الحرس الوطني"، استخدم فيها الطرفان الأسلحة الثقيلة.

وأفاد موقع "السويداء 24" المحلي، بأن الاشتباكات التي اندلعت في وقت مبكر من فجر اليوم الاثنين، جاءت عقب استهداف عناصر من ميليشيا "الحرس الوطني" التابعة لحكمت الهجري، نقاطاً لقوى الأمن الداخلي في منطقتي ريمة حازم وولغا، بحسب ما أورده موقع تليفزيون سوريا.

وأوضح المصدر أن الطرفين تبادلا عمليات القصف بالأسلحة المتوسطة والثقيلة، إضافة إلى استخدام واسع للأسلحة الرشاشة الثقيلة وقذائف الهاون على عدة محاور في الريف الغربي للمحافظة.