إسرائيل: سنزود ألمانيا بالكيروسين في ظل أزمة الطاقة الحالية

قالت الحكومة الإسرائيلية يوم الثلاثاء إن إسرائيل ستزود ألمانيا بالكيروسين في ظل أزمة الطاقة الحالية.

وأضافت الحكومة الإسرائيلية أن هذه الإمدادات تأتي بناء على طلب من وزارة الطاقة الألمانية، نظرا لـ"الأزمة في مضيق هرمز"، وفق بيان مشترك لوزارتي الخارجية والطاقة في إسرائيل.

وأفاد البيان بأن وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر أبلغ وزيرة الاقتصاد والطاقة الألمانية كاترينا رايشه بهذه الخطوة خلال زيارته إلى برلين.

وفي المقابل، لم يصدر تأكيد أولي من الحكومة الألمانية.

وقال وزير النقل الألماني باتريك شنايدر مؤخرا لوسائل إعلام ألمانية إن نقص الكيروسين لا يمثل مشكلة في ألمانيا، مشيرا إلى وجود ما يكفي من المصافي القادرة على إنتاج الوقود.

كما ناقش مجلس الأمن القومي الألماني في أبريل أزمة الطاقة التي أشعلتها الحرب مع إيران، وقال مشاركون لاحقا إن مخزونات الكيروسين كانت تعتبر كافية "في المستقبل المنظور".

لكن المسؤولين أقروا بوجود "وضع متوتر"، مع استمرار متابعة التطورات عن كثب.

وأفاد خبراء بأن سعر الكيروسين ارتفع بأكثر من الضعف منذ بدء الحرب مع إيران في أواخر فبراير/شباط، محذرين من احتمال حدوث نقص في ألمانيا.