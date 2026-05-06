ترامب يستضيف الرئيس البرازيلي غدا في البيت الأبيض لبحث العلاقات الاقتصادية والأمنية المشتركة

قال مسؤول في البيت الأبيض، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته بشأن اجتماع لم يُعلن عنه رسميا، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيستضيف الرئيس البرازيلي لويز إيناسيو لولا دا سيلفا غدا الخميس لإجراء محادثات حول قضايا اقتصادية وأمنية مشتركة.

وشهدت علاقة الزعيم اليساري لولا وترامب تقلبات منذ عودة الرئيس الأمريكي إلى البيت الأبيض العام الماضي.

وفرض ترامب رسوما جمركية مرتفعة على البرازيل، كما ضغط على السلطات البرازيلية بشأن محاكمة الرئيس السابق جايير بولسونارو على خلفية تورطه في مخطط انقلاب.

كما فرضت إدارة ترامب في يوليو رسوما جمركية بنسبة 40% على المنتجات البرازيلية، بالإضافة إلى زيادة سابقة بنسبة 10%، مبررا ذلك بأن سياسات البرازيل وملاحقة بولسونارو جنائيا تشكل "حالة طوارئ اقتصادية".

لكن ترامب خفف لاحقا بعض الرسوم على البرازيل في إطار جهوده لخفض تكاليف المستهلكين الأمريكيين.

وبدأ ترامب ولولا في تحسين العلاقات خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر ، تبعها أول لقاء خاص بينهما في ماليزيا في أكتوبر/تشرين الأول، ثم محادثات هاتفية لاحقة.

وكان بولسونارو قد اتهم بتدبير مخطط للبقاء في السلطة رغم خسارته انتخابات 2022 أمام لولا، وهي اتهامات مشابهة لتلك التي وجهت إلى ترامب بعد هجوم أنصاره على الكابيتول الأمريكي عام 2021 لمنع تولي الديمقراطي جو بايدن منصب الرئاسة.