الأربعاء 6 مايو 2026 4:30 ص القاهرة
وكيلة وزارة الخارجية الأمريكية للدبلوماسية تزور إيطاليا وصربيا

نشر في: الأربعاء 6 مايو 2026 - 4:22 ص | آخر تحديث: الأربعاء 6 مايو 2026 - 4:22 ص

 أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، أن وكيلة وزارة الخارجية الأمريكية للدبلوماسية العامة سارة روجرز، ستزور العاصمة الصربية بلجراد ومدينة البندقية الإيطالية بدءا من اليوم الأربعاء وحتى 12 مايو الجاري.

وبحسب بيان صادر عن الخارجية الأمريكية فإنه في بلجراد ستوقع روجرز اتفاقية مشاركة رسمية ترسخ مشاركة الولايات المتحدة في معرض "إكسبو" 2027.

وأضاف البيان أن وكيلة الوزارة ستجتمع بأعضاء من الحكومة الصربية "لمناقشة أولوياتنا المشتركة في غرب البلقان".

وفي إيطاليا، ستزور روجرز بينالي البندقية للفنون في دورته الـ61 للاحتفال بافتتاح جناح الولايات المتحدة لعام 2026.

 


