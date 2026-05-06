وكيلة وزارة الخارجية الأمريكية للدبلوماسية تزور إيطاليا وصربيا

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، أن وكيلة وزارة الخارجية الأمريكية للدبلوماسية العامة سارة روجرز، ستزور العاصمة الصربية بلجراد ومدينة البندقية الإيطالية بدءا من اليوم الأربعاء وحتى 12 مايو الجاري.

وبحسب بيان صادر عن الخارجية الأمريكية فإنه في بلجراد ستوقع روجرز اتفاقية مشاركة رسمية ترسخ مشاركة الولايات المتحدة في معرض "إكسبو" 2027.

وأضاف البيان أن وكيلة الوزارة ستجتمع بأعضاء من الحكومة الصربية "لمناقشة أولوياتنا المشتركة في غرب البلقان".

وفي إيطاليا، ستزور روجرز بينالي البندقية للفنون في دورته الـ61 للاحتفال بافتتاح جناح الولايات المتحدة لعام 2026.