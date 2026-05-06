إسبانيا تسمح برسو سفينة سياحية في جزر الكناري بعد تفش لفيروس «هانتا» ووفاة 3 أشخاص

قالت إسبانيا إنها سمحت لسفينة سياحية شهدت تفشيا لفيروس "هانتا" ما أسفر عن ثلاث حالات وفاة، بأن ترسو في جزر الكناري، في وقت تحقق فيه السلطات الصحية في احتمال انتقال العدوى بين البشر على متن السفينة.

وقالت وزارة الصحة الإسبانية في بيان صدر ليل الثلاثاء/الأربعاء إن القرار اتُخذ بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية والاتحاد الأوروبي، ووفقا للقانون الدولي والمبادئ الإنسانية.

وأوضحت الوزارة أن سفينة الرحلات السياحية "هونديوس"، وعلى متنها نحو 150 راكبا وأفراد الطاقم، انطلقت من جنوب الأرجنتين، وكانت راسية قبالة سواحل الرأس الأخضر.

وأضافت أن المركز الأوروبي للوقاية من الأمراض ومكافحتها يقيم الوضع على متن السفينة لتحديد الأشخاص الذين يحتاجون إلى إجلاء عاجل من الرأس الأخضر، بحسب ما أفادت به الوزارة الإسبانية.

وتوفي ثلاثة من ركاب السفينة السياحية جراء تفش يشتبه بارتباطه بالفيروس.

والضحايا هم زوجان هولنديان مسنان ومواطن ألماني. وتشتبه منظمة الصحة العالمية حاليا في وجود إجمالي سبع إصابات بالفيروس، ولا تزال الاختبارات المعملية جارية.

وكانت منظمة الصحة العالمية قد نشرت سابقا على منصة إكس: "عادة ما ترتبط عدوى فيروس هانتا بالتعرض البيئي (التعرض لبول أو براز القوارض المصابة)".

وتعتقد منظمة الصحة العالمية أن سلسلة العدوى بدأت بزوجين هولنديين يحتمل أنهما أصيبا بالعدوى قبل صعودهما على متن السفينة.

من جانبها، أكدت شركة "أوشن وايد إكسبيديشنز" الهولندية المشغلة للسفينة عدم وجود فئران على متنها، مشيرة إلى أن الرحلة كانت متجهة من الأرجنتين إلى الرأس الأخضر عندما بدأت حالات المرض في الظهور.