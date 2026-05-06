مقتل امرأتين وإصابة آخرين في حادث إطلاق نار داخل مدرسة بالبرازيل

أسفر حادث إطلاق نار داخل مدرسة، يوم الثلاثاء، في ولاية أكري شمال البرازيل، عن مقتل امرأتين وإصابة شخصين آخرين، بينهم طالب قاصر، بحسب ما أعلنت السلطات.

وقالت حكومة الولاية في بيان إن طالبا / 13 عاما / اعترف بتنفيذ الهجوم داخل مدرسة عامة تسمى "معهد ساو خوسيه" في مدينة ريو برانكو، عاصمة الولاية.

وأوضحت السلطات أن القتيلتين موظفتان في المدرسة، وتوفيتا في مكان الحادث، بينما أُصيب موظف آخر وطالب بطلقات نارية، ونقلا إلى المستشفى لتلقي العلاج.

ولم تكشف السلطات هويات الضحايا. وقالت الشرطة إن المشتبه به جرى توقيفه، وإنه استخدم سلاحا ناريا يعود إلى أحد أفراد أسرته الوصيين عليه قانونيا. وأفادت وسائل إعلام محلية بأن السلاح يعود إلى زوج والدة المراهق، والذي تم توقيفه أيضا.

وقالت حاكمة ولاية أكري مايلزا أسيس في بيان إن "الولاية تعرب عن تضامنها العميق مع عائلات الضحايا، والمجتمع المدرسي في معهد ساو خوسيه، وجميع العاملين في قطاع التعليم المتأثرين بهذا الحادث".