إصابة فلسطيني برصاص الاحتلال شمال القدس المحتلة

أصيب مواطن فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، في بلدة الرام، شمال القدس المحتلة.

وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني -وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"- بأن طواقمها تعاملت مع إصابة مواطن (38 عاما) بالرصاص الحي في قدمه بالقرب من جدار الفصل والتوسع العنصري في الرام، ونقلته إلى المستشفى.

وفي السياق، أخلى المواطن المقدسي محمد عمر مشاهرة منزله في بلدة صور باهر جنوب القدس، تمهيدا لهدمه ذاتيا، عقب قرار بلدية الاحتلال القاضي بهدم المنزل بحجة البناء دون ترخيص.

وأفادت محافظة القدس بأن مساحة المنزل تبلغ نحو 110 أمتار مربعة، ويقطنه مشاهرة مع زوجته وأطفالهما الأربعة، وقد شُيّد منذ عام 2018.

وفرضت بلدية الاحتلال على مشاهرة مخالفات مالية بقيمة 70 ألف شيقل، حيث تسلّم قرار الهدم قبل شهر، قبل أن تُعيد إخطاره قبل يومين بضرورة تنفيذ الهدم فورا.

وفي سياق متصل، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، ثلاثة أطفال، من بلدة العيسوية، شمال شرق القدس المحتلة.

وأفادت محافظة القدس، بأن الاحتلال اعتقل ثلاثة أطفال من العيسوية، لم تعرف هوياتهم بعد.