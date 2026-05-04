الرئيس عون: الشباب اللبناني يصنع الفرح رغم المعاناة… وتهنئة لكريستوفر الفغالي بفوزه في “يوروكاب فورمولا 3”

وجّه الرئيس اللبناني العماد جوزيف عون تحية إلى الشباب اللبناني وإلى نجاحاته الرياضية، مؤكداً أنّ “رغم كل المآسي والمعاناة، ما زال الشباب اللبناني يصنع الفرح والفوز”.

وهنأ عون السائق اللبناني الشاب كريستوفر الفغالي بعد فوزه في بطولة “يوروكاب فورمولا 3”، وقال: “مبروك كريستوفر فغالي (17 سنة) الفوز في يوروكاب فورمولا 3. نتطلع إلى نجاحاتك المقبلة، ونحلم معك، ونناضل لمستقبل جيلك، من أجل وطن يستحق أحلامكم ويستأهل انتصاراتكم”.

وكان الفغالي قد حقق المركز الأول في سباق السرعة ضمن الجولة الأولى من بطولة Eurocup-3 على حلبة بول ريكارد في فرنسا، في أول ظهور له ضمن هذه الفئة، متفوقاً على نخبة من السائقين الدوليين، ليؤكد أن الموهبة اللبنانية قادرة على المنافسة والتألق في المحافل الرياضية العالمية.