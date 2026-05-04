 الرئيس عون: الشباب اللبناني يصنع الفرح رغم المعاناة… وتهنئة لكريستوفر الفغالي بفوزه في “يوروكاب فورمولا 3” - بوابة الشروق
الإثنين 4 مايو 2026 6:03 ص القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع النجاح لمقترح دمج الأندية الاستثمارية مع الأندية الشعبية؟

النتـائـج تصويت

الرئيس عون: الشباب اللبناني يصنع الفرح رغم المعاناة… وتهنئة لكريستوفر الفغالي بفوزه في “يوروكاب فورمولا 3”

أ ش أ
نشر في: الإثنين 4 مايو 2026 - 5:27 ص | آخر تحديث: الإثنين 4 مايو 2026 - 5:27 ص

 وجّه الرئيس اللبناني العماد جوزيف عون تحية إلى الشباب اللبناني وإلى نجاحاته الرياضية، مؤكداً أنّ “رغم كل المآسي والمعاناة، ما زال الشباب اللبناني يصنع الفرح والفوز”.

وهنأ عون السائق اللبناني الشاب كريستوفر الفغالي بعد فوزه في بطولة “يوروكاب فورمولا 3”، وقال: “مبروك كريستوفر فغالي (17 سنة) الفوز في يوروكاب فورمولا 3. نتطلع إلى نجاحاتك المقبلة، ونحلم معك، ونناضل لمستقبل جيلك، من أجل وطن يستحق أحلامكم ويستأهل انتصاراتكم”.

وكان الفغالي قد حقق المركز الأول في سباق السرعة ضمن الجولة الأولى من بطولة Eurocup-3 على حلبة بول ريكارد في فرنسا، في أول ظهور له ضمن هذه الفئة، متفوقاً على نخبة من السائقين الدوليين، ليؤكد أن الموهبة اللبنانية قادرة على المنافسة والتألق في المحافل الرياضية العالمية.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك