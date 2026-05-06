وزير خارجية الإمارات يبحث مع مسؤولي دول عربية تداعيات الهجمات الإيرانية الأخيرة

بحث نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، خلال اتصالات هاتفية مع عدد من المسؤولين ووزراء خارجية عدد من الدول تداعيات "الاعتداءات الإيرانية الإرهابية الغادرة" التي استهدفت مواقع ومنشآت مدنية في دولة الإمارات باستخدام الصواريخ والطائرات المسيرة، بحسب وكالة الأنباء الإماراتية (وام).

وأجرى بن زايد سلسلة من المباحثات مع كل من رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام، ووزير الخارجية الكويتي الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح، ورئيس حكومة إقليم كردستان العراق مسرور بارزاني، ونائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، ووزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، ووزير الخارجية البحريني الشيخ عبداللطيف بن راشد الزياني.

وأعرب المسؤولون والوزراء عن إدانتهم لتجدد الهجمات المنسوبة إلى إيران على دولة الإمارات، معتبرين أنها تمثل انتهاكا لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وتهديدا لأمن الدولة واستقرارها وسلامة أراضيها.

وشددوا على حق دولة الإمارات الكامل والمشروع في الرد على هذه الاعتداءات، بما يكفل حماية سيادتها وأمنها الوطني وسلامة أراضيها ومواطنيها والمقيمين فيها وزوارها، وفقا للقانون الدولي.

من جانبه، أعرب بن زايد، خلال الاتصالات الهاتفية، عن تقديره لـ "مواقف التضامن التي أبدتها الدول الشقيقة تجاه دولة الإمارات"، مؤكدا "سلامة جميع المقيمين والزائرين على أرضها".

وتناولت المباحثات الهاتفية سبل تعزيز التعاون الدولي وتكثيف الجهود المشتركة لإرساء السلام المستدام في المنطقة، وترسيخ الأمن والاستقرار الإقليمي.