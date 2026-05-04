هيئة بحرية: مستوى التهديد الأمني بمضيق هرمز لا يزال حرجا

قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، اليوم ‌الاثنين، نيابة عن مركز المعلومات البحرية المشترك، إن مستوى التهديد الأمني البحري في ⁠مضيق هرمز لا يزال حرجا بسبب العمليات العسكرية المستمرة في المنطقة.

وأضافت الهيئة، أن البحارة يُنصحون بالتنسيق مع السلطات العُمانية عبر ‌القناة ⁠16 على التردد في.إتش.إف، وينبغي لهم النظر في اتخاذ مسار عبر ⁠المياه الإقليمية العُمانية جنوب نظام فصل حركة المرور ⁠البحرية، حيث أنشأت الولايات المتحدة ⁠منطقة أمنية معززة، بحسب وكالة رويترز للأنباء.

وأمس الأحد، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة ستبدأ، اليوم الاثنين، جهودا لتحرير السفن العالقة في مضيق هرمز في إطار "بادرة إنسانية" تهدف لمساعدة الدول المحايدة في الحرب التي تشنها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران.

ولم يقدم ترامب سوى تفاصيل قليلة عن الخطة، التي قال إنها ستساعد السفن وأطقمها التي لا تزال "محتجزة" في المضيق وتعاني نقصا في الغذاء وإمدادات أخرى، في ظل إغلاق إيران هذا الممر المائي الحيوي.

وقال ترامب في منشور على ‌منصة تروث سوشال: "أبلغنا هذه الدول بأننا سنرشد سفنها للخروج بأمان من هذه الممرات المائية المقيدة، حتى تتمكن من مواصلة أعمالها بحرية وكفاءة".