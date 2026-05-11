المفوضية الأوروبية تعتزم تخفيف قيود الدعم الحكومي للمطارات الصغيرة

أعلنت المفوضية الأوروبية عن توجه لتبسيط قواعد "مساعدات الدولة"، بما يتيح للدول الأعضاء دعم المطارات الصغيرة التي لا يتجاوز معدل تشغيلها 500 ألف مسافر سنويا، وذلك في خطوة تهدف لتعزيز استقرار هذه المطارات التي تفتقر غالبا للجدوى الاقتصادية المستقلة.

وبموجب مقترحات طرحتها المفوضية اليوم الاثنين، ستحصل العواصم الأوروبية على الضوء الأخضر لتقديم الدعم المالي لتلك المطارات دون الحاجة لنيل موافقة مسبقة من بروكسل؛ وهو إجراء كان معمولا به في السابق لضمان نزاهة المنافسة ومنع أي تشوهات في قواعد المنافسة.

وأشار البيان الصادر عن الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي إلى أن المطارات التي يتراوح حجم إشغالها ما بين نصف مليون ومليون مسافر سنويا، ما زالت تعاني من تراجع حاد في حركة الملاحة مقارنة بمستويات ما قبل الجائحة، مما يستدعي منحها مهلة زمنية إضافية للوصول إلى مرحلة الربحية.

وفي هذا السياق، أكدت المفوضية مبررات قرارها قائلة: "تقرر السماح بتقديم مساعدات تشغيلية للمطارات التي تستقبل ما يصل إلى مليون مسافر سنوياً لفترة انتقالية تمتد لخمس سنوات"، بينما يُتوقع من المطارات الأكبر حجماً الاعتماد على مواردها الذاتية لتغطية تكاليف التشغيل.

وعلى صعيد متصل، شملت التعديلات الجديدة خفض سقف "مساعدات الاستثمار" لتشمل المطارات التي تخدم ما يصل إلى 3 ملايين مسافر سنوياً بدلاً من 5 ملايين، مع اشتراط التزام هذه المرافق بـ "معايير الاستدامة البيئية" كشرط أساسي عند استحداث أي سعة استيعابية جديدة.