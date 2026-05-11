النائبة داليا الأتربي: مواجهة الغش في الثانوية العامة ضرورة للحفاظ على مبدأ تكافؤ الفرص

أكدت النائبة داليا الأتربي، عضو مجلس الشيوخ، أن ملف تأمين امتحانات الثانوية العامة ومواجهة ظاهرة الغش تمثل خطوة مهمة نحو حماية مستقبل الطلاب والحفاظ على مبدأ تكافؤ الفرص، خاصة أن امتحانات الثانوية العامة تعد من أهم المحطات التعليمية التي تحدد مستقبل آلاف الأسر المصرية كل عام.

وقالت الأتربي، إن ظاهرة الغش لم تعد مجرد مخالفة فردية، بل أصبحت تحديًا حقيقيًا يهدد منظومة التعليم ويؤثر على قيمة الاجتهاد والعدالة التعليمية، مؤكدة أن استمرار هذه الظاهرة دون حلول حاسمة ينعكس سلبًا على ثقة المجتمع في العملية التعليمية بالكامل.

وشددت عضو مجلس الشيوخ على ضرورة تطوير آليات تأمين اللجان والاعتماد على وسائل تكنولوجية حديثة لرصد ومنع محاولات الغش الإلكتروني، إلى جانب تشديد الرقابة داخل اللجان، والتعامل الحاسم مع الصفحات والمنصات التي تروج لتسريب الامتحانات أو تسهيل الغش.

وأضافت، أن المواجهة الحقيقية لا تقتصر فقط على الإجراءات الأمنية، وإنما تحتاج أيضًا إلى تطوير المنظومة التعليمية نفسها، من خلال تقليل الاعتماد على الحفظ والتلقين، وتعزيز مهارات الفهم والتحليل، بما يحد من ثقافة البحث عن “الإجابة الجاهزة” ويشجع الطلاب على التفكير والإبداع.

وأكدت الأتربي، أن الدولة المصرية تبذل جهودًا كبيرة لتطوير التعليم، وهو ما يستوجب تضافر جميع المؤسسات التعليمية والإعلامية والأسرة المصرية لمواجهة ظاهرة الغش، وترسيخ قيم النزاهة والانضباط لدى الطلاب، حفاظًا على مستقبل الأجيال القادمة.