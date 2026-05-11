كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن تضرر سيدة من قائد سيارة ملاكي لقيامه بالاصطدام بسيارتها عمدا عدة مرات أثناء سيرها بمدينة 6 أكتوبر في الجيزة.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 9 مايو الجاري، تلقى قسم شرطة أول أكتوبر بلاغا من موظفة مقيمة بدائرة القسم، أفادت بأنه أثناء سيرها بسيارتها الملاكي فوجئت بقيام أحد الأشخاص بالتعدي بالضرب على فتاة كانت برفقته داخل السيارة.

وأضافت المبلغة أنه حال محاولتها تصوير الواقعة، فوجئت بقيام قائد السيارة بالاصطدام بسيارتها عمدا عدة مرات، ما تسبب في إحداث تلفيات بها، قبل أن يلوذ بالفرار.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط السيارة المشار إليها وقائدها، وتبين أنه عنصر جنائي مقيم بدائرة مركز شرطة نجع حمادي، وعُثر بحوزته على بندقية خرطوش وكمية من مخدر الحشيش.

وبمواجهة المتهم، أقر بحدوث مشادة كلامية بينه وبين نجلة شقيقته، المقيمة بذات الدائرة، أثناء استقلالها السيارة برفقته، مشيرا إلى أنه تعدى عليها بالضرب بسبب خلافات عائلية.

وأضاف أنه حال ملاحظته قيام الشاكية بتصوير الواقعة، قام بالاصطدام بسيارتها على النحو المشار إليه، كما اعترف بحيازته المواد المخدرة بقصد الاتجار.

تم التحفظ على السيارة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.