مصرع شخصين وإصابة 5 آخرين في حادث تصام سيارتي نقل بطريق الوحات

لقى شخصان مصرعهما وأصيب 5 آخرون يكسور وجروح متفرقة بالجسد، في حادث تصادم سيارتين نقل، بطريق الواحات البحرية بنطاق محافظة الجيزة.

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغَا من الخدمات المعينة بطريق الواحات البحرية، بوجود مصادمة وضحايا، و انتقلت أجهزة الأمن مدعومة بسيارات الإسعاف لمكان البلاغ.

وتبين من خلال المعاينة والفحص، تصادم سيارتين نقل، مما أسفر عن مصرع شخصين، وإصابة 5 آخرين، وتم نقل الضحايا إلى المستشفى، واستمع رجال المابحث لأقوال شهود عيان لكشف ملابسات الحادث.

وقام رجال المرور برفع حطام الحادث من نهر الطريق، وإعادة حركة السير إلى طبيعتها، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.