أعلن القائد الميداني علي عبد الله رزق الله، المعروف بـ"السافنا"، انشقاقه عن قوات "الدعم السريع"، في ثاني انشقاق داخل هذه القوات منذ أواخر أبريل الماضي.

جاء ذلك في تسجيل مصور انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، الاثنين، ونشرته أيضا مواقع إخبارية محلية، بينها قناة "سودانية 24" الخاصة.

وفي الفيديو قال رزق الله: "أعلن لكم من اليوم الاثنين انشقاقي عن قوات الدعم السريع وانضمامي لإرادة الشعب السوداني".

وأضاف: "من اليوم نحن في جهة والدعم السريع في جهة أخرى، وأنا صوتي صوت الشعب السوداني في كل انحائه شرقا وغربا وجنوبا وشمالا، وصوتي صوت اللاجئين والنازحين".

و"السافنا" أحد أبرز قيادات "الدعم السريع" الميدانية التي أدارت معارك في العاصمة الخرطوم ومدينة الفاشر بولاية شمال دارفور، ويملك قوات كبيرة غير معروفة العدد.

ويعد هذا الانشقاق هو الثاني بقوات الدعم السريع، منذ أواخر أبريل الماضي، بعد انشقاق القائد النور القبه، وانضمامه للقوات المسلحة السودانية، في خطوة لقيت ترحيبا من رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان.

ويعد القبه من مؤسسي الدعم السريع وأحد قادة معارك الفاشر التي سيطرت عليها قوات الدعم السريع في أكتوبر 2025.

ومنذ أبريل 2023، تخوض قوات "الدعم السريع" مواجهات مع الجيش السوداني على خلفية خلافات بشأن دمج الأولى المؤسسة العسكرية، ما أدى إلى اندلاع مجاعة تُعد من بين الأسوأ عالميًا، فضلًا عن مقتل عشرات الآلاف من السودانيين ونزوح نحو 13 مليون شخص.