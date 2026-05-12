رئيس البرلمان العربي يدين اختطاف ناقلة نفط على متنها عدد من البحارة المصريين

أدان محمد بن أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي، حادث اختطاف ناقلة نفط في المياه الإقليمية اليمنية واقتيادها إلى المياه الإقليمية للصومال، وعلى متنها عدد من البحارة المصريين، مؤكدًا أنه عمل إجرامي يتنافى مع كل المواثيق القانونية والإنسانية الدولية ويمثل انتهاكًا جسيمًا لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.

وأكد اليماحي، تضامن البرلمان العربي الكامل مع مصر ودعم ما تقوم به من جهود من أجل الإفراج عن البحارة المصريين وضمان سلامتهم وتأمين عودتهم، داعيًا المجتمع الدولي لوضع حد لهذه الأعمال الإجرامية الخطيرة التى تهدد أمن واستقرار الملاحة البحرية الدولية.

وتتابع وزارة الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج عن كثب حادث اختطاف ناقلة النفط M/T Eureka من المياه الإقليمية اليمنية واقتيادها إلى المياه الإقليمية الصومالية بالقرب من إقليم بونت لاند.

وبحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية، وجه الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج السفارة المصرية في مقديشيو بمتابعة أوضاع البحارة الثمانية المصريين المتواجدين على متن السفينة، وتقديم كل أوجه الرعاية والمساندة لهم، والعمل على سرعة الإفراج عنهم، والتواصل على أعلى مستوى مع السلطات الصومالية لضمان أمن وسلامة البحارة المصريين.