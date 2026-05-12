الاستخبارات الألمانية الداخلية تنشر إرشادات للتعرف على الرموز المعادية للسامية

يسعى المكتب الألماني الاتحادي لحماية الدستور (الاستخبارات الداخلية) إلى توعية الجمهور بأشكال مختلفة من معاداة السامية من خلال منشورين جديدين، كما يهدف إلى تقديم معلومات حول أشكال التضامن مع فلسطين التي تصنفها الهيئة على أنها متطرفة.

وخصص جهاز الاستخبارات الداخلية على موقعه الإلكتروني فصلا فرعيا جديدا للمجموعات المؤيدة لفلسطين غير ذات الطابع الديني. وجاء فيه: "تشكلت نواة متشددة، خصوصا في برلين، تضم إلى حد كبير أفرادا ومجموعات متطرفة"، مضيفا أن الفعاليات المؤيدة لفلسطين تشهد بانتظام "تصريحات أو عروضا تحمل مضامين معادية لإسرائيل، وأحيانا معادية للسامية".

وأوضح المكتب أن من السمات المميزة لما وصفه بالتطرف العلماني المؤيد لفلسطين أن سياسات إسرائيل وتصرفات قوات الأمن الإسرائيلية تجاه الفلسطينيين تثير لدى بعض المؤيدين المتضررين شخصيا أو عائليا مشاعر سلبية قوية تجاه إسرائيل. وأضاف المكتب أن هذه المشاعر "تنسحب، بسبب الطابع اليهودي لإسرائيل، على اليهود بشكل عام".

ومن بين الرموز والشعارات التي يعدها المكتب مؤشرات على نشاط متطرف مؤيد لفلسطين، صورة البطيخة المقطعة إذا كانت ترسم حدود دولة إسرائيل. كما أشار إلى ضرورة التدقيق في شعار "من النهر إلى البحر - فلسطين ستكون حرة". وأوضح المكتب أن المحاكم الألمانية اعتبرت هذا الشعار إشكاليا فقط إذا كان يشير بشكل واضح إلى حركة "حماس" الإسلامية، المحظورة في ألمانيا باعتبارها منظمة إرهابية.

وفي كتيب جديد من 80 صفحة، أشار المكتب أيضا إلى أن صورة الأخطبوط تعد من الرموز التي يستخدمها معادون للسامية من توجهات مختلفة. وذكر المكتب أن هذا الحيوان يرمز إلى "مؤامرة يهودية عالمية" مزعومة، ضمن تحليلات يتناولها الكتيب لسرديات معادية لليهود صادرة عن تيارات يمينية ويسارية وإسلاموية.