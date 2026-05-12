إصابة 3 ركاب خلال إخلاء طائرة لوفتهانزا عبر مزالق الطوارئ

اضطر ركاب طائرة تابعة لشركة "لوفتهانزا" الألمانية للطيران إلى مغادرتها عبر مزالق الطوارئ في مطار أثينا بسبب انبعاث رائحة قوية داخل الطائرة.

وأفادت الشركة، ردا على استفسار اليوم الثلاثاء، بأن 3 ركاب أصيبوا بجروح طفيفة أثناء النزول، وتم تقديم الرعاية الطبية لهم.

وأضافت أن الطائرة، التي كانت متجهة إلى ميونخ، عادت إلى أثينا بعد وقت قصير من إقلاعها عصر أمس الاثنين، عقب صدور تحذير في قمرة القيادة. وكان على متن الطائرة 177 راكبا و7 من أفراد الطاقم.

وأوضحت الشركة، أن طاقم الطائرة، طراز "إيرباص A321"، أعلن "حالة طوارئ تنفسية" وفقا للإجراءات المعتمدة، من أجل الحصول على أولوية الهبوط. وأضافت أن الطائرة هبطت بشكل طبيعي وتمكنت من التحرك ذاتيا إلى موقع التوقف.

وبسبب انبعاث الرائحة القوية في الجزء الخلفي من الطائرة، قرر الطاقم استخدام مزالق الطوارئ. وأكدت "لوفتهانزا" أن موظفي الخدمات الأرضية يتولون رعاية الركاب في الموقع، كما يجرى إعادة حجز رحلاتهم إلى وجهاتهم النهائية.

وتخضع الطائرة حاليا لفحص فني، فيما أعربت الشركة عن أسفها للحادث وقدمت اعتذارها للركاب، مؤكدة أن "سلامة الركاب وأفراد الطاقم تأتي دائما على رأس الأولويات".