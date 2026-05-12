سول وواشنطن تتفقان على التعاون في قضايا التحالف الرئيسية ذات المصالح الأمنية المشتركة

اتفقت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة على العمل معا لتعزيز التعاون في مجالات "المصالح الأمنية المشتركة"، بما في ذلك مساعي سول لاستعادة السيطرة على العمليات في زمن الحرب من واشنطن، والجهود المشتركة لتحديث التحالف.

وأفادت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية، اليوم الثلاثاء، بأن وزير الدفاع الكوري الجنوبي، آن جيو-بيك، ووزير الدفاع الأمريكي، بيت هيجسيث، أعربا عن التزامهما بهذا خلال محادثاتهما في البنتاجون أمس الاثنين "بتوقيت الولايات المتحدة"، في الوقت الذي تسعى فيه سول لاستعادة القيادة في زمن الحرب من الولايات المتحدة، كجزء من جهود أوسع لبناء دفاع أكثر اكتفاء ذاتيا.

ووفقا لبيان مشترك صادر عن البنتاجون، "اتفق الوزيران على البقاء على اتصال وثيق ومواصلة التعاون في مجالات المصالح الأمنية المشتركة".

وجاء في البيان أن الوزيرين ناقشا أيضا قضايا التحالف الرئيسية، بما في ذلك نقل السيطرة العملياتية في زمن الحرب وتحديث التحالف، وعقدا العزم على تعزيز التعاون.

وشددت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على زيادة تقاسم الأعباء بين الحلفاء، ودعت سول إلى تحمل المسئولية الرئيسية لردع كوريا الشمالية بدعم أمريكي "حاسم ولكن أكثر محدودية".