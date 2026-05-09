دارين عادل تتوّج بالميدالية الذهبية في سباق 400 متر متنوع ببطولة أفريقيا للسباحة للناشئين

تُوجت السباحة المصرية دارين عادل بالميدالية الذهبية في سباق 400 متر متنوع، ضمن منافسات النسخة الـ17 من بطولة أفريقيا للسباحة للناشئين 2026، في فئة الرياضات المائية.

وقدمت دارين عادل أداءً مميزًا توجته بالذهب في البطولة المقامة على مجمع ميلود هدفي الأولمبي بمدينة وهران الجزائرية، خلال الفترة من 5 إلى 10 مايو الجاري، بمشاركة قياسية تجاوزت 450 سباحًا وسباحة من 40 دولة.

وتضم قائمة المنتخب المصري المشاركة في البطولة عددًا من أبرز السباحين، وهم: عبد الرحمن سامح، مهند ياسر، محمد عادل مصيلحي، معاذ حسام، زياد جمال عشري، عبد الرحمن عمرو، عبد الله أحمد، يوسف طارق، أحمد إسماعيل، يوسف أحمد شعبان، يحيى مصطفى، وزين هشام.

كما تضم قائمة السباحات: يسر محمد إسماعيل، دارين عادل، أروى فيصل، لمار محمد، دانا رفيق، لجين عبد الله، وروان تامر.

ويرأس البعثة مريم محمد موافي، فيما يضم الجهاز الفني كلًا من محمد الدسوقي، خالد إبراهيم عوض، وأحمد ناجد، بينما يتكون الجهاز الطبي من ريم سمير ومحمد عبد الفتاح (أطباء)، إلى جانب أخصائيي العلاج الطبيعي نورا أشرف ومروج جلال.