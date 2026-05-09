ارتفعت قيمة الصادرات المصرية إلى فرنسا بنسبة 4.6% لتصل إلى 1.14 مليار دولار خلال عام 2025، مقابل 1.09 مليار دولار خلال عام 2024، بينما تراجعت قيمة الواردات المصرية من فرنسا بنسبة 1.6% لتبلغ 1.82 مليار دولار خلال عام 2025، مقابل 1.85 مليار دولار عام 2024؛ وفقا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

ويأتي ذلك حرصا من الجهاز على متابعة الأنشطة والزيارات الرسمية للرئيس عبدالفتاح السيسي، حيث يستقبل اليوم الرئيس إيمانويل ماكرون، رئيس جمهورية فرنسا، في إطار بحث سُبل تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر وفرنسا والمشاركة في مراسم افتتاح المقر الجديد لجامعة سنجور الدولية.

وكشف الجهاز عن ارتفاع قيمة التبادل التجاري بين مصر وفرنسا بنسبة 1% مسجلة 2.96 مليار دولار خلال عام 2025، مقابل 2.94 مليار دولار خلال عام 2024.

وجاءت الأسمدة في مقدمة أهم المجموعات السلعية التي صدرتها مصر إلى فرنسا خلال عام 2025 بقيمة 313 مليون دولار، يليها آلات وأجهزة كهربائية بقيمة 260 مليون دولار، ثم الخضروات والفواكه بقيمة 88.4 مليون دولار، ومنتجات كيماوية عضوية وغير عضوية بقيمة 81.4 مليون دولار، وملابس جاهزة بقيمة 70 مليون دولار.

كما جاءت أهم منتجات الصيدلة في مقدمة أهم المجموعات السلعية التي استوردتها مصر من فرنسا خلال العام الماضي بقيمة 290 مليون دولار، يليها آلات وأجهزة كهربائية بقيمة 260 مليون دولار، ثم سيارات وجرارات ودراجات وأجزاؤها بقيمة 207 مليون دولار، والحبوب بقيمة 152 مليون دولار، والألبان ومنتجاتها والبيض والعسل بقيمة 71.4 مليون دولار.

وارتفعت قيمة الاستثمارات الفرنسية في مصر بنسبة 58.6% لتسجل 767.1 مليون دولار خلال العام المالي 2024 - 2025، مقابل 483.8 مليون دولار خلال العام المالي 2023 - 2024، فيما زادت قيمة الاستثمارات المصرية في فرنسا بنسبة 67.1% لتبلغ 398.1 مليون دولار خلال العام المالي 2024 - 2025، مقابل 238.3 مليون دولار خلال العام المالي 2023 - 2024.

وبلغت قيمة تحويلات المصريين العاملين بفرنسا 99.7 مليون دولار خلال العام المالي 2024 - 2025، مقابل 71.1 مليون دولار خلال العام المالي 2023 - 2024 بنسبة ارتفاع قدرها 40.2%، بينما بلغت قيمة تحويلات الفرنسيين العاملين في مصر 17.7 مليون دولار خلال العام المالي 2024 - 2025، مقابل 14.1 مليون دولار خلال العام المالي 2023 - 2024 بنسبة ارتفاع قدرها 25.5%.

وسجل عدد سكان مصر 109 ملايين نسمة في مايو 2026، بينما سجل عدد سكان فرنسا 66.7 مليون نسمة خلال نفس الفترة.

وبلغ عدد المصريين المتواجدين بفرنسا طبقا لتقديرات البعثة نحو 580 ألف مصري حتى نهاية عام 2024.