شارك الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم، نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في مراسم حفل تنصيب رئيس جمهورية جيبوتي الشقيقة "إسماعيل عمر جيله"، الذي أقيم في مركز جيبوتي الدولي للمؤتمرات.

وشهد حفل تنصيب الرئيس الجيبوتي، مراسم أداء اليمين الدستورية، وعدة فعاليات أخرى، وذلك بمُشاركة عددٍ من رؤساء الدول والحكومات، ومُمثلي البلدان العربية والأفريقية والدولية، وجانب من مُمثلي المُنظمات والهيئات الدولية، وكبار المسئولين رفيعي المستوى.

وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن مُشاركة رئيس الوزراء في حفل التنصيب، تأتي في إطار حرص مصر على تعزيز التعاون الثنائي المُشترك مع جمهورية جيبوتي الشقيقة على مُختلف المُستويات؛ بما يتناسب مع حجم العلاقات الاستراتيجية بين البلدين؛ القائمة على تحقيق المصالح المتبادلة في مجالات التعاون المشترك ذات الأولوية.

كان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وصل صباح اليوم، إلى جمهورية جيبوتي الشقيقة، للمُشاركة نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في مراسم تنصيب الرئيس الجيبوتي "إسماعيل عمر جيله".

وكان في استقبال رئيس الوزراء لدى وصوله إلى مطار جيبوتي الدولي؛ عبد القادر كامل محمد، رئيس وزراء جمهورية جيبوتي، والسفير عبد الرحمن رأفت، سفير مصر لدى جمهورية جيبوتي.

وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن هذه المُشاركة المصرية رفيعة المستوى في حفل التنصيب، تعكس عمق العلاقات الأخوية المُتميزة التي تجمع بين مصر وجييوتي، وتؤكد حرص مصر على تعزيز أطر التعاون مع جيبوتي الشقيقة؛ في كل المجالات