ليتوانيا تستدعي المبعوث الروسي بسبب تهديدات للبعثات الدبلوماسية في كييف

استدعت ليتوانيا ممثلًا عن السفارة الروسية في ريجا، وسلّمته مذكرة احتجاج دبلوماسية، وذلك ردًا على تهديدات غير مباشرة صادرة عن الكرملين استهدفت البعثات الدبلوماسية العاملة في العاصمة الأوكرانية كييف.

وأدانت المذكرة بشدة "تحذير" روسيا باحتمال قيامها بشن ضربات انتقامية في حال قيام أوكرانيا بهجمات خلال احتفالات روسيا بـ"يوم النصر" في 9 مايو الجاري.

وأكدت وزارة الخارجية الليتوانية، في بيان صدر اليوم الجمعة، أن الحرب الروسية الأوكرانية وهذا التصريح يشكلان انتهاكًا واضحًا لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي.

وأضاف البيان أنه يجب اعتبار هذا التحذير "تهديدًا مباشرًا وغير مسبوق بشن أعمال عنف ضد السفارات الأجنبية وسكان مدينة كييف".

يأتي هذا الخلاف قبل الاحتفالات السنوية التي تقيمها روسيا لإحياء ذكرى هزيمة ألمانيا النازية في الحرب العالمية الثانية، والتي تشمل عرضا عسكريا كبيرا في العاصمة موسكو.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أعلن وقفا لإطلاق النار لمدة يومين في حربه ضد أوكرانيا، يومي 8 و9 مايو الجاري، ليتزامن مع فعاليات الاحتفالات.

ومع ذلك حذرت السلطات الروسية أيضا من احتمال شن هجمات انتقامية تستهدف وسط كييف، إذا ما أقدمت أوكرانيا على شن هجمات خلال فترة الاحتفالات.

وبعد هذه التحذيرات، أفادت تقارير بأن وزارة الدفاع الروسية نصحت المدنيين والموظفين الدبلوماسيين الأجانب بمغادرة العاصمة الأوكرانية، التي يبلغ تعداد سكانها نحو 3 ملايين نسمة، في وقت مناسب قبل أي تصعيد محتمل.