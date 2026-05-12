استضاف مكتب بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالعاصمة التونسية، اليوم الثلاثاء، الاجتماع الثاني للجنة الحوار المصغر الليبية 4+4، المعني بإنجاز الخطوتين الأوليين من خريطة الطريق التي تيسّرها الأمم المتحدة.

وقالت البعثة الأممية، في بيان، إن جلسة الحوار المصغر كانت مثمرة، وشهدت نقاشات بنّاءة تناولت الأطر الدستورية والقانونية للانتخابات العامة، و اتفق خلالها المشاركون على الحفاظ على هذا الزخم الإيجابي، واستئناف اللقاء مطلع يونيو المقبل.

واستضافت روما، في 29 أبريل الماضي، أول اجتماع للجنة الحوار المصغر بصيغة 4+4 تحت رعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، بمشاركة ممثلين عن شرق ليبيا وغربها، وهي الآلية البديلة التي لجأت إليها البعثة الأممية بعد تعثر محاولات التوافق بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة حول تعيين مجلس مفوضية الانتخابات وتعديل القوانين الانتخابية.

وخلص الاجتماع الأول للجنة إلى التوصية باعتماد آلية لإعادة تشكيل مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، تقضي بأن يرشّح النائب العام "أحد رجال القضاء المشهود لهم بالكفاءة والنزاهة والحياد" لرئاسة مجلس المفوضية، على أن يجرى تعيينه وفق القواعد السارية، وفقاً لموقع بوابة الوسط الليبية.

كما أوصى أعضاء اللجنة بتسمية أعضاء مجلس المفوضية استنادا إلى إجراءات مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة في جلستيهما المنعقدتين 29 ديسمبر 2025 و12 يناير 2026، حيث جرت تسمية علي الطايع عبد الجواد وهيثم علي الطبولي وعلي أبو صلاح عن مجلس النواب، وسناء الليشاني وبديوي محمد بديوي وعلي مفتاح المبروك عن المجلس الأعلى للدولة، أعضاء في مجلس المفوضية الجديد.

وشارك في الاجتماع وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية بحكومة الوحدة وليد اللافي، ورئيس الفريق التنفيذي للمبادرات والمشروعات الاستراتيجية برئاسة الحكومة، مصطفى المانع، ورئيس اللجنة المالية بالمجلس الأعلى للدولة عضو المجلس عن سرت، عبدالجليل الشاوش، وعضو ملتقى الحوار السياسي السابق، علي عبدالعزيز، ورئيس المجلس التسييري الأسبق لبلدية بنغازي، عبدالرحمن العبار، وسفير ليبيا الأسبق لدى فرنسا، الشييباني أبوهمود، وعضو مجلس النواب عن البيضاء، آدم بوصخرة، ورئيس لجنة متابعة الأجهزة الرقابية بمجلس النواب عضو المجلس عن سرت، زايد هدية.