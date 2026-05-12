السعودية وقطر تؤكدان استمرار التنسيق والمشاورة لحفظ أمن المنطقة

أكدت المملكة العربية السعودية وقطر، اليوم الثلاثاء، ضرورة استمرار التنسيق بين البلدين للمشاورة في الحفاظ على الأمن في المنطقة.

وذكرت وكالة الانباء السعودية"واس"، أن "وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، أجرى اتصالًا هاتفيًا، بالشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية دولة قطر، جرى خلاله بحث مستجدات الأوضاع في المنطقة وجهود البلدين في حفظ الأمن والاستقرار، والتأكيد على استمرار التنسيق والتشاور الثنائي بين البلدين".

وأجرى وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، أمس الاثنين، مباحثات هاتفية مع نظيريه الباكستاني والإيراني، تركزت حول الوساطة في المنطقة.