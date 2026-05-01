النائب أحمد الجبيلي: تكليف 50% من أوائل دفعات الصيدلة والأسنان حتى 2025

كشف النائب أحمد الجبيلي، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، عن توجه وزارة الصحة نحو تكليف 50% من أوائل دفعات كليات الصيدلة والأسنان.

وقال خلال تصريحات تلفزيونية عبر فضائية «الشمس» إن وزارة الصحة أفادت في ردها بأن خريجي هذه الكليات حتى عام 2025 سيتم تعيينهم، نظرًا لكونهم التحقوا بهذه الكليات بناء على نظام التكليف المعمول به.

وأوضح أن التكليف يدور حول تكليف 50% من أوائل الدفعات؛ وليس كل الخريجين، مشيرا إلى استمرار النقاشات بهذا الشأن لكن «هناك بشرى خير».

ولفت إلى أن موعد صدور قرار التكليف ليس شرطا أن يكون خلال العام الجاري، مشيرا إلى أن التكليف قد يكون بعد عام أو عامين أو أيا كان التوقيت، ولكن الجديد أن التكليف سيشمل 50% من أوائل الدفعات.

ووجه نصيحة للشباب في القطاع الطبي بضرورة عدم الاعتماد الكلي على التكليف الحكومي، لافتا إلى توافر فرص عمل متميزة وجيدة من حيث العائد المادي في القطاع الخاص.

وشدد على أهمية التميز المهني، قائلا إن «المتميز في مجاله سيكون مطلوبا دائما في سوق العمل سواء كان صيدليا أو طبيبا أو في أي مهنة أخرى».

وأرجع حالة «الصدمة» لدى بعض الخريجين إلى التوقعات المسبقة بالتوظيف الحكومي، موضحا أن الحكومة تعمل حاليا على تنظيم هذا الملف لتجنب التكدس في القطاعات التي حققت اكتفاء ذاتيا.