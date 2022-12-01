عمرو أديب: أقرب الناس لي حصلوا على علاج كيماوي بسبب السرطان

قال الإعلامي عمرو أديب، إن أقرب الناس إليه حصلوا على علاج كيماوي بسبب معاناتهم من السرطان، وذلك في معرض تعليقه على محاولات الترويج لوقف جلسات هذا العلاج لمرضى السرطان.

وأضاف خلال برنامجه «الحكاية» عبر شاشة «mbc مصر»، مساء الجمعة، أن الجهات المعنية بالقطاع الصحي عليها توضيح كل ما يتم ترديده عن الأدوية المخصصة لأمراض معينة في ظل الأفكار التي يتم تريدها ضد هذه الأدوية.

وأوضح أن البعض ادعى بأن الطبيب الراحل ضياء العوضي توفي مقتولًا بسبب وقوفه ضد شركات الأدوية وتضررها من تصريحاته قبل وفاته.



وأشار إلى أن تشريح الجثمان خطوة مهمة لبيان سبب وفاة العوضي، وقال إن الطب الشرعي المصري محترم وشجاع وقادر على توضيح الأمر.

وعبر عن احترامه للتقرير القادم من دبي بشأن وفاة العوضي، وأكد أهمية توضيح الأمر وملابسات الوفاة بشكل واضح.

ونوه بأن الفترة الماضية شهدت تحذيرات أو تشكيكًا في جدوى علاج السكري لكن لم يظهر أي إعلان رسمي من أي جهة تقول ذلك، وقال: «أنا أثق في وزارة الصحة المصرية وإذا صدر دعوة رسمية عن عدم جدوى الحصول على علاج هذا المرض لن أحصل عليه فأنا مرضي سكري».