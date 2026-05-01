تأثرت جانيت ماك إليجوت المستشارة السابقة في البيت الأبيض، بشدة جراء الأوضاع المعيشية في قطاع غزة، ودخلت في حالة بكاء خلال حديثها، معبرة عن أسفها العميق لما يتعرض له المدنيون هناك من تداعيات الحرب المستمرة.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية في برنامج "ماذا حدث ؟"، من تقديم الإعلامي جمال عنايت ، على شاشة القاهرة الإخبارية، ردًا على سؤال حول ما إذا كانت هذه المواقف تمثل شريحة محدودة من الأمريكيين أم اتجاهاً أوسع داخل المجتمع، أن هناك بالفعل توسعاً ملحوظاً في حجم التعاطف داخل الولايات المتحدة تجاه ما يحدث في غزة.

وأوضحت أن مؤشرات الرأي العام، بما في ذلك مستويات القبول السياسي، تعكس حالة من الانقسام وعدم الرضا لدى قطاعات متزايدة من الأمريكيين.

وأكدت أن عدداً من الشخصيات السياسية والإعلامية البارزة في الولايات المتحدة بدأت تغيّر مواقفها تجاه السياسات المتعلقة بالشرق الأوسط، لافتة إلى أن بعض الداعمين السابقين للإدارة الأمريكية أصبحوا أكثر انتقاداً للتوجهات الحالية، في ظل تصاعد الجدل الداخلي حول طبيعة التحالفات والسياسات الخارجية.

وأشارت إلى أنها، بصفتها عملت لسنوات طويلة داخل الدوائر السياسية في واشنطن، تشعر بالأسف تجاه ما آلت إليه الأوضاع، معبرة عن اعتذارها للمدنيين الفلسطينيين، ومؤكدة أن النقاش داخل أمريكا لم يعد مقتصراً على السياسة فقط، بل امتد إلى أبعاد إنسانية وأخلاقية واسعة.