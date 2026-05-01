ترامب يدرس الاستحواذ على شركة طيران سبيريت المتعثرة

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه لا يزال يدرس إمكانية استحواذ الحكومة الأمريكية على شركة طيران سبيريت أيرلاينز المتعثرة بتمويل من دافعي الضرائب.

وأوضح ترامب للصحفيين، اليوم الجمعة، بينما كان يستعد لمغادرة البيت الأبيض متوجهًا إلى فلوريدا: "نحن ندرس الأمر. إذا كان ذلك ممكنا، فسنفعل. ولكن فقط إذا كان عرضا مناسبا".

ولم يفصح الرئيس الأمريكي عن أي تفاصيل بشأن المقترح الذي يدرسه، لكنه قال إنه يرغب في إنقاذ الوظائف في شركة الطيران، التي أعلنت إفلاسها مرتين خلال عامين.

وأضاف ترامب، أن إدارته قدمت لشركة سبيريت "مقترحا نهائيا" وستصدر بيانا بهذا الشأن اليوم أو غدا.

وقال: "نحن ندرس وضع سبيريت، وإذا استطعنا مساعدتها، فسنفعل. لكن علينا أن نحقق أهدافنا أولًا".