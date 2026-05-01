وزير الخارجية الألماني يقلل من شأن انتقادات ترامب لميرتس

أكد وزير الخارجية الألماني، يوهان فاديفول، أن العلاقة بين ألمانيا والولايات المتحدة، العابرة للأطلسي لا تزال قوية رغم الهجمات الشفهية الأخيرة التي شنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وقال فاديفول في تصريحات لصحيفة "فرانكفورتر ألجماينه تسايتونج" الصادرة اليوم الجمعة: "لقد تعاملت بشكل وثيق مع الإدارة الأمريكية، بدءاً من وزارة الخارجية وصولاً إلى هياكل حلف شمالي الأطلسي (الناتو). وفي كل مرة، أتأكد من أن التحالف عبر الأطلسي متين وقوي".

ودافع الوزير الألماني عن المستشار فريدريش ميرتس في وجه انتقادات ترامب، الذي أبدى غضبه من تصريحات ميرتس بخصوص الحرب في إيران.

وأوضح فاديفول: "تحذير المستشار كان موجهاً بوضوح إلى إيران، وتحديداً بأن لا تبالغ في تقدير قوتها ولا تزيد من استفزاز الولايات المتحدة".

وأضاف: "لا شك أن القيادة الإيرانية ستكون حكيمة لو قبلت العرض الأمريكي بإجراء محادثات في أسرع وقت ممكن".

وكان ميرتس قد اتهم ترامب يوم الاثنين الماضي خلال نقاش مع طلاب في منطقة زاورلاند، بأن الولايات المتحدة "دخلت هذه الحرب بشكل واضح دون أي استراتيجية". وفيما يتعلق بمفاوضات السلام مع إيران، قال ميرتس عن الولايات المتحدة: "تتعرض أمة بأكملها للإذلال من قبل القيادة الإيرانية". ورد ترامب عبر منصته "تروث سوشيال" موجها حديثه إلى ميرتس: "هو لا يعرف عما يتحدث!"، قبل أن يجدد الرئيس الأمريكي انتقاداته أمس الخميس.

وفي المقابل، أكد فاديفول على أن ألمانيا تواصل التنسيق الوثيق مع الولايات المتحدة، قائلاً: "لقد أدرك الأمريكيون، من الناحية السياسية، أن بإمكانهم الاعتماد على ألمانيا في أوقات الشدة. وفي محادثاتنا مع واشنطن، تلقينا ردود فعل تقدّر دورنا".