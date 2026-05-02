بايرن ميونخ ينجو من فخ الهزيمة أمام هايدنهايم بالدوري الألماني

حسمت نتيجة التعادل الإيجابي 3-3، مباراة بايرن ميونخ وهايدنهايم، في اللقاء الذي أقيم على ملعب أليانز أرينا، ضمن مباريات الجولة 32 للدوري الألماني.

المباراة بدأت بشكل صادم لصاحب الأرض، حيث فاجأ هايدنهايم البايرن بهدف أول في الدقيقة 22 عن طريق بودو زيفزيفادزي بعد صناعة مميزة من مارنوم بوسبتش، قبل أن يعود اللاعب نفسه ليصنع الهدف الثاني الذي أحرزه إرين دينكي في الدقيقة 31، ليضع الفريق الضيف في موقف مثالي مبكرًا.

وقبل نهاية الشوط الأول، نجح ليون غوريتسكا في تقليص الفارق للبايرن في الدقيقة 44، لينتهي الشوط الأول بتقدم هايدنهايم 2-1.

وفي الشوط الثاني، ضغط بايرن بقوة بحثًا عن العودة، ونجح غوريتسكا في تسجيل هدف التعادل، وسط محاولات مستمرة من الفريق البافاري، بينما تألق القائم في التصدي لتسديدة قوية من جوشوا كيميش.

ومع الوصول إلى الدقائق الأخيرة، كانت المباراة تسير نحو مفاجأة كبيرة، بعدما أهدر مايكل لوبيز فرصة هدف محقق في الدقيقة 90+9، تصدى لها القائم بشكل درامي، قبل أن تأتي اللقطة الأغرب في الوقت بدل الضائع.

وفي الدقيقة 90+10، سجل ديانا رينغ هدفًا عكسيًا في مرماه بالخطأ، ليمنح بايرن ميونخ تعادلًا قاتلًا أنقذ الفريق من خسارة محققة على ملعبه.

وبهذه النتيجة، يواصل بايرن ميونخ صدارته لجدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 82 نقطة، بينما خرج هايدنهايم بنقطة ثمينة رغم مرارة فقدان الفوز في اللحظات الأخيرة، ليرتفع رصيده إلى 25 نقطة في المركز الأخير.