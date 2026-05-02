رئيس الوزراء العراقي المكلف وأمير قطر يبحثان تعزيز التعاون

بحث رئيس الوزراء العراقي المكلف علي الزيدي، وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، السبت، سبل تطوير العلاقات وتعزيز التعاون بين البلدين.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه الأمير تميم مع الزيدي، وفق بيان صدر عن مكتب الأخير.

وذكر البيان أن الأمير تميم هنأ الزيدي بتكليفه رسميا لتشكيل الحكومة العراقية الجديدة.

وبحث الجانبان "سبل تطوير العلاقات وتعزيز التعاون الثنائي والمصالح المشتركة بما يحقق مصلحة البلدين الشقيقين".

وخلال الاتصال الهاتفي، أكد الزيدي "الحرص على تنمية العلاقات" بين العراق وقطر.

وتلقى الزيدي دعوة من الأمير تميم لزيارة قطر بعد إتمام تشكيل الحكومة الجديدة، وفق البيان.

وفي 27 أبريل الماضي، كلف الرئيس العراقي نزار آميدي، الزيدي بتشكيل الحكومة الجديدة، عقب توافق تحالف "الإطار التنسيقي"، الكتلة النيابية الأكثر عددا، على ترشيحه لمنصب رئيس الوزراء.

ويُعد "الإطار التنسيقي" المظلة السياسية الجامعة للقوى الشيعية الرئيسية في العراق (باستثناء التيار الصدري)، وتأسس عقب انتخابات 2021 لضمان التوازن السياسي، ويضم ائتلافات وازنة يتصدرها "دولة القانون" برئاسة نوري المالكي، و"تحالف الفتح" بزعامة هادي العامري، و"قوى الدولة" برئاسة عمار الحكيم.

ووفقا لنظام محاصصة بين القوى السياسية، يعد منصب رئيس الجمهورية من نصيب المكون الكردي ويشغله آميدي، بينما منصب رئيس الوزراء للمكون الشيعي، ومنصب رئيس مجلس النواب للمكون السني ويشغله هيبت الحلبوسي.